Спортивная драма «Кристи» с Сидни Суини выйдет 7 ноября

Black Bear Pictures опубликовал трейлер спортивной драмы Дэвида Мишо («Король Англии», «Машина войны») «Кристи». Картина рассказывает о жизни профессиональной боксерши Кристи Мартин (Сидни Суини) и ее семейных драмах.

Кто снялся в фильме «Кристи»

В спортивной драме снялись Сидни Суини, Кэти М. О'Брайан, Бен Фостер, Мерритт Уивер, Итэн Эмбри, Чад Л. Коулмэн, Тони Кавалеро, Джесс Габор, Майлз Массенден и Ариша Коннер.

Трейлер фильма «Кристи»

Когда выйдет фильм «Кристи»

Премьера фильма «Кристи» запланирована на 7 ноября.