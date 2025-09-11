Фильмы и сериалы
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Кристи фильм 2025: трейлер и дата выхода — Сидни Суини
Фильмы и сериалы

11 сентября 2025, 20:35

1 мин.

Спортивная драма «Кристи» с Сидни Суини выйдет 7 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кристи», реж. Дэвид Мишо, Anonymous Content, Black Bear, Votiv Films
Фото Кадр из фильма «Кристи», реж. Дэвид Мишо, Anonymous Content, Black Bear, Votiv Films

Black Bear Pictures опубликовал трейлер спортивной драмы Дэвида Мишо («Король Англии», «Машина войны») «Кристи». Картина рассказывает о жизни профессиональной боксерши Кристи Мартин (Сидни Суини) и ее семейных драмах.

Кто снялся в фильме «Кристи»

В спортивной драме снялись Сидни Суини, Кэти М. О'Брайан, Бен Фостер, Мерритт Уивер, Итэн Эмбри, Чад Л. Коулмэн, Тони Кавалеро, Джесс Габор, Майлз Массенден и Ариша Коннер.

Трейлер фильма «Кристи»

Когда выйдет фильм «Кристи»

Премьера фильма «Кристи» запланирована на 7 ноября.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Мирра Андреева вылетела во втором круге Уимблдона после победы на «Ролан Гаррос»
Ученые раскритиковали FIFA из-за правил безопасности в экстремальную жару
В Чернобыльской зоне зафиксировали огненный смерч
ЧМ-2026: Судьи убрали Хорватию в угоду Роналду, Криштиану заменили и он высказался об уходе, а скоро встретится с Испанией
В Ленобласти на месте обнаружения тела школьницы появился стихийный мемориал
ФИДЕ дисквалифицировала Крамника за обвинения в читерстве
Читайте далее
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волдеморта в сериале про Гарри Поттера
Следующий материал
Киллиан Мерфи опроверг слухи, что он сыграет Волдеморта в сериале про Гарри Поттера

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
19:00
Мистический анимационный триллер «Непокой» выйдет в российский прокат 30 июля
18:35
Дата выхода сериала «Суета»: расписание релиза эпизодов
2 июл 21:30
Когда выйдет 7-й эпизод сериала «После Фишера. Инквизитор»
2 июл 21:00
2-й сезон мультсериала «Люди Икс '97»: расписание релиза эпизодов
2 июл 20:35
На Disney+ стартовал 2-й сезон «Людей Икс '97»