Спортивная драма «Кристи» с Сидни Суини выйдет 7 ноября
Black Bear Pictures опубликовал трейлер спортивной драмы Дэвида Мишо («Король Англии», «Машина войны») «Кристи». Картина рассказывает о жизни профессиональной боксерши Кристи Мартин (Сидни Суини) и ее семейных драмах.
Кто снялся в фильме «Кристи»
В спортивной драме снялись Сидни Суини, Кэти М. О'Брайан, Бен Фостер, Мерритт Уивер, Итэн Эмбри, Чад Л. Коулмэн, Тони Кавалеро, Джесс Габор, Майлз Массенден и Ариша Коннер.
Трейлер фильма «Кристи»
Когда выйдет фильм «Кристи»
Премьера фильма «Кристи» запланирована на 7 ноября.
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2 июл 20:35