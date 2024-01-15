Дата выхода сериала «Криминальное прошлое»: расписание релиза эпизодов

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10 января на Apple TV+ прошла премьера первых двух эпизодов сериала «Криминальное прошлое», главные роли в котором исполнили Питер Капальди и Куш Джамбо.

По сюжету проекта анонимный звонок в полицию запускает интригующую цепь событий, которая приводит двух незаурядных детективов к прошлому расследованию.

В сериале снялись Айша Кала, Шон Дули, Чарли Крид-Майлз, Стивен Кэмпбелл Мур, Джордан А. Нэш и Кэти Тайсон.

Расписание выхода эпизодов сериала «Криминальное прошлое»