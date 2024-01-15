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Криминальное прошлое сериал: дата выхода серий, трейлер, сюжет, актеры
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Сегодня, 18:45

1 мин.

Дата выхода сериала «Криминальное прошлое»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Криминальное прошлое"7
Фото Кадр из сериала «Криминальное прошлое»
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10 января на Apple TV+ прошла премьера первых двух эпизодов сериала «Криминальное прошлое», главные роли в котором исполнили Питер Капальди и Куш Джамбо.

По сюжету проекта анонимный звонок в полицию запускает интригующую цепь событий, которая приводит двух незаурядных детективов к прошлому расследованию.

В сериале снялись Айша Кала, Шон Дули, Чарли Крид-Майлз, Стивен Кэмпбелл Мур, Джордан А. Нэш и Кэти Тайсон.

Расписание выхода эпизодов сериала «Криминальное прошлое»

1 серия 10 января
2 серия 10 января
3 серия 17 января
4 серия 24 января
5 серия 31 января
6 серия 7 февраля
7 серия 14 февраля
8 серия 21 февраля
Криминальное прошлое, Apple&nbsp;TV. Обзор старта сериала «Криминальное прошлое»: Питер Капальди работает таксистом и расследует старое дело об убийстве

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