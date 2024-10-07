Хоррор «Крик. Сезон призраков» выйдет в российский прокат 24 октября
24 октября в российский прокат выйдет картина «Крик. Сезон призраков». Режиссером и сценаристом проекта выступил Джейк Джарви.
Сюжет хоррора сосредоточен на убийце в маске, устроившим охоту на участников шоу, которое посвящено Хэллоуину.
В «Сезоне призраков» снялись Брент Бентли, Крэйг Бензин, Ана Драгович, Сара Элизабет, Нико Галлатин, Ричард Грост, Адам Хинкл, Терри Холт, Сэмюэл Джеймс Ховард и Джанет Джурадо.
Трейлер фильма «Крик. Сезон призраков»
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