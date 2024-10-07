Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Крик Сезон призраков фильм 2024: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

0 мин.

Хоррор «Крик. Сезон призраков» выйдет в российский прокат 24 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Крик. Сезон призраков»
Фото Кадр из фильма «Крик. Сезон призраков»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

24 октября в российский прокат выйдет картина «Крик. Сезон призраков». Режиссером и сценаристом проекта выступил Джейк Джарви.

Сюжет хоррора сосредоточен на убийце в маске, устроившим охоту на участников шоу, которое посвящено Хэллоуину.

В «Сезоне призраков» снялись Брент Бентли, Крэйг Бензин, Ана Драгович, Сара Элизабет, Нико Галлатин, Ричард Грост, Адам Хинкл, Терри Холт, Сэмюэл Джеймс Ховард и Джанет Джурадо.

Трейлер фильма «Крик. Сезон призраков»

Крик хронология: в&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы франшизы Крик. «Крик»: хронология популярной хоррор-саги о Призрачном лице

Фильмы
Новости холдинга
Пять человек погибли и 90 пострадали после авиашоу в Индии
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
У Осинькина были слезы после поражения от «Локо», игроки просят губернатора не увольнять тренера
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Читайте далее
Дата выхода сериала «Наследники. Дар крови»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Дата выхода сериала «Наследники. Дар крови»: расписание релиза эпизодов

Olimpbet awards

Последние новости
17:45
Дата выхода сериала «Наследники. Дар крови»: расписание релиза эпизодов
15:30
Энн Хэтэуэй вернется в новой части «Дневников принцессы»
15:05
Сериал «Пингвин»: расписание релиза эпизодов спин-оффа «Бэтмена»
14:25
На Netflix вышел научно-фантастический фильм «Платформа 2»
13:30
3 сезон сериала «Легенда о Vox Machina»: расписание релиза эпизодов