Вышел трейлер комедии «Красотки в бегах» с Маргарет Куолли и Педро Паскалем

Focus Features опубликовал трейлер криминальной комедии Итана Коэна «Красотки в бегах». По сюжету картины подруги Джейми и Мэриан отправляются на машине в Таллахасси, но все начинает идти не по плану, когда девушки сталкиваются с группой преступников-дилетантов.

В фильме снялись Маргарет Куолли, Джеральдин Вишванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго, Педро Паскаль, Билл Кэмп, Мэтт Дэймон, Джои Злотник, С.Дж. Уилсон и Конни Джексон.

Мировая премьера «Красоток в бегах» пройдет 23 февраля.