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Красотки в бегах 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

7 февраля, 15:05

1 мин.

Вышел трейлер комедии «Красотки в бегах» с Маргарет Куолли и Педро Паскалем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Красотки в бегах».
Фото Кадр из фильма «Красотки в бегах»
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Focus Features опубликовал трейлер криминальной комедии Итана Коэна «Красотки в бегах». По сюжету картины подруги Джейми и Мэриан отправляются на машине в Таллахасси, но все начинает идти не по плану, когда девушки сталкиваются с группой преступников-дилетантов.

В фильме снялись Маргарет Куолли, Джеральдин Вишванатан, Бини Фелдштейн, Колман Доминго, Педро Паскаль, Билл Кэмп, Мэтт Дэймон, Джои Злотник, С.Дж. Уилсон и Конни Джексон.

Мировая премьера «Красоток в бегах» пройдет 23 февраля.

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