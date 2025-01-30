Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Красный шелк фильм с Биковичем 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Вышел финальный трейлер детективного экшена «Красный шелк»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Красный шелк», реж. Андрей Волгин / «НМГ Кинопрокат»
Фото Кадр из фильма «Красный шелк», реж. Андрей Волгин / «НМГ Кинопрокат»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

НМГ Кинопрокат опубликовал финальный трейлер детективного экшена «Красный шелк». События картины разворачиваются в 1927 году. По сюжету через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые способны изменить ход истории. Пассажиры поезда — иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые ради этих бумаг на все.

Режиссером «Красного шелка» выступил Андрей Волгин, известный по работе над такими проектами, как «Любовь-морковь: Восстание машин» и «Балканский рубеж».

Кто снялся в фильме «Красный шелк»

В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань и Жаргал Бадмацыренов.

Трейлер фильма «Красный шелк»

Дата выхода фильма «Красный шелк»

Картина «Красный шелк» выйдет в российский прокат 20 февраля.

Челюскин. Первые, сериал, 2025. Вышел трейлер исторического сериала «Челюскин. Первые»

Фильмы
Новости холдинга
Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело
Хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер от рака в 26 лет
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Песков заявил о подтверждении сообщений о гибели россиян при крушении самолета в США
В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана
Крушения самолета в Вашингтоне можно было избежать. Что пишут СМИ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
15:15
Вышел трейлер исторического сериала «Челюскин. Первые»
13:45
Спрос на поездки в Таиланд резко вырос перед премьерой 3-го сезона «Белого лотоса»
29 янв 17:20
Объявлены номинанты премии «Сезар»
29 янв 15:00
Новый сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» выйдет 17 февраля
29 янв 14:35
Стартовал мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»: расписание релиза эпизодов