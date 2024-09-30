2 сезон сериала «Красные бутоны»: расписание релиза эпизодов
29 сентября состоялась премьера первой серии второго сезона турецкого сериала «Красные бутоны» о противостоянии религиозного и светского общества. Сюжет проекта сосредоточен на женщине по имени Мерьем и враче-психиатре Левенте. Главные герои воспитывают дочерей, между которыми гораздо больше общего, чем можно было предположить.
В драме снялись Озджан Дениз, Озгю Намаль, Мерт Языджыоглу, Эркан Авджи, Мерт Турак, Хазал Тюресан, Селен Озтюрк, Шериф Эрол, Дуйгу Сарышын и М. Ситаре Акбаш.
Трейлер 2 сезона сериала «Красные бутоны»
Расписание выхода эпизодов 2 сезон сериала «Красные бутоны»
|1 серия
|29 сентября
|2 серия
|8 октября
|3 серия
|15 октября
|4 серия
|22 октября
|5 серия
|29 октября
Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.
Последние новости
28 сен 17:10
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже