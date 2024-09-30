2 сезон мультсериала «Крапополис»: расписание релиза эпизодов

29 сентября на FOX стартовал второй сезон мультсериала «Крапополис». Действие анимационного проекта разворачивается в древней Греции. По сюжету неполная семья из богов, людей и монстров пытается, насколько это возможно, без кровопролития управлять одним из первых городов в мире.

Создатель «Крапополиса» выступает Дэн Хармон, известный по работе над «Симпсонами», «Риком и Морти» и сериалом «Сообщество».

Расписание выхода эпизодов 2 сезона мультсериала «Крапополис»

1 серия 29 сентября 2 серия 6 октября 3 серия 20 октября 4 серия 27 октября

Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.