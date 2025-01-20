Появился трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым
Опубликован первый трейлер фантастического фильма «Кракен» от режиссера Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж»). По сюжету проекта, чтобы не допустить утечки сверхсекретного оружия, экипаж отправляется на поиски пропавшей подводной лодки и сталкивается с пробудившимся гигантским морским чудовищем.
Кто снялся в фильме «Кракен»
В проекте снялись Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич, Лев Семашков и Денис Хохрин.
Трейлер фильма «Кракен»
Дата выхода фильма «Кракен»
Премьера фильма «Кракен» состоится в российских кинотеатрах 17 апреля.
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