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Кракен фильм 2025: трейлер и дата выхода — Александр Петров
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:20

1 мин.

Появился трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кракен», реж. Николай Лебедев / Студия Тритэ
Фото Кадр из фильма «Кракен», реж. Николай Лебедев / Студия Тритэ
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Опубликован первый трейлер фантастического фильма «Кракен» от режиссера Николая Лебедева («Легенда №17», «Экипаж»). По сюжету проекта, чтобы не допустить утечки сверхсекретного оружия, экипаж отправляется на поиски пропавшей подводной лодки и сталкивается с пробудившимся гигантским морским чудовищем.

Кто снялся в фильме «Кракен»

В проекте снялись Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич, Лев Семашков и Денис Хохрин.

Трейлер фильма «Кракен»

Дата выхода фильма «Кракен»

Премьера фильма «Кракен» состоится в российских кинотеатрах 17 апреля.

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