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Ковчег 2 сезон: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 13:45

1 мин.

2 сезон сериала «Ковчег» выйдет 17 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ковчег»
Фото Кадр из сериала «Ковчег»
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17 июля на платформе Peacock пройдет премьера второго сезона научно-фантастического сериала «Ковчег».

Действие проекта разворачивается в XXII веке. С целью выживания человечества с Земли начали запускать космические миссии по колонизации отдаленных планет. В ходе первой из них на «Ковчеге 1» произошла катастрофа, но экипажу нужно выполнить миссию, несмотря ни на что.

В сериале снялись Кристи Берк, Ричард Флишмен, Рис Ричи, Стейси Рид, Райан Адамс и Тияна Упчев.

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