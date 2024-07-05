2 сезон сериала «Ковчег» выйдет 17 июля

17 июля на платформе Peacock пройдет премьера второго сезона научно-фантастического сериала «Ковчег».

Действие проекта разворачивается в XXII веке. С целью выживания человечества с Земли начали запускать космические миссии по колонизации отдаленных планет. В ходе первой из них на «Ковчеге 1» произошла катастрофа, но экипажу нужно выполнить миссию, несмотря ни на что.

В сериале снялись Кристи Берк, Ричард Флишмен, Рис Ричи, Стейси Рид, Райан Адамс и Тияна Упчев.