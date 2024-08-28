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Костя Вера (Воронины) 2024: дата выхода сериала — когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Сериал «Костя — Вера» выйдет 9 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Костя — Вера»
Фото Кадр из сериала «Костя — Вера»
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9 сентября на СТС пройдет премьера спин-оффа «Ворониных» под названием «Костя — Вера». Проект начнется с переезда персонажей в новую квартиру. Отдельное внимание в сериале будет уделено конфликту Кости и Сергея (жениха Маши).

По словам креативного продюсера проекта Сергея Кондрашина, эта история вдохновлена реальными событиями из его жизни.

«Я пообещал себе, что напишу про это сериал, так что Сережа напоминает меня, а местами — даже Николая Петровича. Когда мы писали «Ворониных», персонаж старшего Воронина всегда был мне близок, и в память о нем у Сережи появятся знакомые черты и своя коронная фраза», — рассказал Сергей Кондрашин.

В «Косте — Вере» снялись Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Карина Орлова, Николай Новоселов и Анна Фроловцева.

Костя&nbsp;&mdash; Вера, 2024. Стартовали съемки сериала «Костя — Вера»: что известно о продолжении «Ворониных»

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