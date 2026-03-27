Картина «Космическая собака Лида» вышла в кинотеатрах

26 марта в кинотеатрах вышел фантастический фильм Евгения Сангаджиева («Балет») «Космическая собака Лида». В центре сюжета 13-летний Игорь, который получает от отца-космонавта необычный подарок — вернувшуюся с орбиты собаку Лиду. История принимает еще более неожиданный оборот, когда мальчик встречает взрослую версию самого себя.

Кто снялся в фильме «Космическая собака Лида»

В фильме снялись Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич, Данила Харенко, Шани, Алексей Макаров, Ольга Науменко и Игорь Фурманюк.