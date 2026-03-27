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Космическая собака Лида фильм 2026: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

27 марта, 13:00

1 мин.

Картина «Космическая собака Лида» вышла в кинотеатрах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Космическая собака Лида», реж. Евгений Сангаджиев, Кинокомпания СТВ, Резервная копия
Фото Кадр из фильма «Космическая собака Лида», реж. Евгений Сангаджиев, Кинокомпания СТВ, Резервная копия

26 марта в кинотеатрах вышел фантастический фильм Евгения Сангаджиева («Балет») «Космическая собака Лида». В центре сюжета 13-летний Игорь, который получает от отца-космонавта необычный подарок — вернувшуюся с орбиты собаку Лиду. История принимает еще более неожиданный оборот, когда мальчик встречает взрослую версию самого себя.

Кто снялся в фильме «Космическая собака Лида»

В фильме снялись Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич, Данила Харенко, Шани, Алексей Макаров, Ольга Науменко и Игорь Фурманюк.

Трейлер фильма «Космическая собака Лида»

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