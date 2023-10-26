Пресса преследует принцессу Диану в трейлере шестого сезона «Короны»

«Диана дала тысячам людей по всему миру то, что им нужно, и они обожали ее за это». Netflix опубликовал трейлер шестого сезона «Короны», в котором пресса буквально охотится на принцессу Диану.

Фотографы и журналисты постоянно следят за ее личной жизнью, а королева Елизавета II расстроена тем, что жизненные решения принцессы вредят репутации всей монаршей семьи.

Финальный сезон «Короны» поделен на две части. Премьера первой из них будет 16 ноября, а второй — 14 декабря.