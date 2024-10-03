Драма «Королевство» вышла в российских кинотеатрах

Сегодня, 3 октября, в российский прокат вышла картина «Королевство». Режиссером и сценаристом фильма выступила Татьяна Рахманова («Мой брат Бэтмен», «Катарсис»).

По сюжету проекта подростки тратят все свои деньги, чтобы отпраздновать выпуск из детского дома. Они арендуют роскошный коттедж, который не собираются покидать, несмотря ни на что.

В «Королевстве» снялись Игорь Филиппов, Иван Решетняк, Дарья Каширина, Полина Гурьянова, Даниил Стриганов, Алексей Нилов, Елизавета Лобачева, Андрей Ильин и Станислав Шадчин.