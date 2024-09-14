2 сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне выйдет 15 сентября
15 сентября на Paramount+ пройдет премьера второго сезона сериала «Король Талсы». Сюжет проекта сосредоточен осужденном нью-йоркском мафиози по прозвищу Генерал, который спустя 25 лет выходит на свободу.
В сериале снялись Сильвестр Сталлоне, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А.С. Петерсон, Гаррет Хедлунд и Дана Дилейни.
Трейлер 2 сезона сериала «Король Талсы»
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже