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Король Талсы 2 сезон 2024: трейлер и дата выхода — Сильвестр Сталлоне
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

0 мин.

2 сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне выйдет 15 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Король Талсы»
Фото Кадр из сериала «Король Талсы»
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15 сентября на Paramount+ пройдет премьера второго сезона сериала «Король Талсы». Сюжет проекта сосредоточен осужденном нью-йоркском мафиози по прозвищу Генерал, который спустя 25 лет выходит на свободу.

В сериале снялись Сильвестр Сталлоне, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А.С. Петерсон, Гаррет Хедлунд и Дана Дилейни.

Трейлер 2 сезона сериала «Король Талсы»

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