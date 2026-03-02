Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Король и Шут (КиШ) Навсегда фильм 2026: саундтреки, музыка — что играет
Фильмы и сериалы

2 марта, 14:40

1 мин.

Какая музыка звучит в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
НМГ.
Фото НМГ.

В российских кинотеатрах продолжаются показы фильма Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда». Картина уже успела собрать в прокате более 100 миллионов рублей.

Собрали все саундтреки полнометражного продолжения панк-сказки.

Какая музыка звучит в фильме «Король и Шут. Навсегда»

  • «Ром»
  • «Медведь»
  • «Мой характер»
  • «Мертвый анархист»
  • «Проказник скоморох»
  • «Темный учитель»
  • «Некромант»
  • «Ведьма и осел»
  • «Воспоминания о былой любви»
  • «Северный флот»
  • «Внезапная голова»
  • «Фокусник»
  • «Хардкор по-русски»
  • «Рыбак»
  • «Проклятый старый дом»
  • «Лесник»
  • «Два друга и разбойники»
  • «Кукла колдуна»
  • «Отражение»
  • «Ели мясо мужики»
  • «Лесник»
  • Don't Crucify Me
  • «Защитники»

К некоторым из этих треков в фильме есть только отсылки (как в случае с песнями «Некромант», «Два друга и разбойники» или «Кукла колдуна»).

Кроме того, поклонникам группы стоит быть готовым услышать знакомые хиты в новом прочтении («Мертвый анархист» на немецком от зомби-версии Jane Air или кавер вокалистки The Hatters Анны Музыченко на песню «Ведьма и осел»).

Специально к выходу фильма «Король и Шут. Навсегда» Алексей Горшенев и Андрей Князев записали композицию «Лес». Ее можно услышать на финальных титрах.

Обзор фильма &laquo;Король и&nbsp;Шут: Навсегда&raquo;&nbsp;&mdash; больше, смелее, волшебнее.Обзор фильма «Король и Шут: Навсегда» — больше, смелее, волшебнее

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Читайте далее
Начались съемки сериала «Шик»
Следующий материал
Начались съемки сериала «Шик»
Последние новости
8 июн 19:35
Сериал «Бухта вдов»: расписание релиза эпизодов
8 июн 19:00
Фильм Стивена Спилберга «День разоблачения» выйдет 10 июня
8 июн 18:45
Победитель 3-го сезона «Суперниндзя. Дети» рассказал, кто помог ему одержать победу
8 июн 16:10
В российских кинотеатрах вышел хоррор «Закулисье реальности»
8 июн 08:00
Названо имя победителя 3-го сезона шоу «Суперниндзя. Дети»