Какая музыка звучит в фильме «Король и Шут. Навсегда»
В российских кинотеатрах продолжаются показы фильма Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда». Картина уже успела собрать в прокате более 100 миллионов рублей.
Собрали все саундтреки полнометражного продолжения панк-сказки.
Какая музыка звучит в фильме «Король и Шут. Навсегда»
- «Ром»
- «Медведь»
- «Мой характер»
- «Мертвый анархист»
- «Проказник скоморох»
- «Темный учитель»
- «Некромант»
- «Ведьма и осел»
- «Воспоминания о былой любви»
- «Северный флот»
- «Внезапная голова»
- «Фокусник»
- «Хардкор по-русски»
- «Рыбак»
- «Проклятый старый дом»
- «Лесник»
- «Два друга и разбойники»
- «Кукла колдуна»
- «Отражение»
- «Ели мясо мужики»
- «Лесник»
- Don't Crucify Me
- «Защитники»
К некоторым из этих треков в фильме есть только отсылки (как в случае с песнями «Некромант», «Два друга и разбойники» или «Кукла колдуна»).
Кроме того, поклонникам группы стоит быть готовым услышать знакомые хиты в новом прочтении («Мертвый анархист» на немецком от зомби-версии Jane Air или кавер вокалистки The Hatters Анны Музыченко на песню «Ведьма и осел»).
Специально к выходу фильма «Король и Шут. Навсегда» Алексей Горшенев и Андрей Князев записали композицию «Лес». Ее можно услышать на финальных титрах.
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8 июн 19:35