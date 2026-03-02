Какая музыка звучит в фильме «Король и Шут. Навсегда»

В российских кинотеатрах продолжаются показы фильма Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда». Картина уже успела собрать в прокате более 100 миллионов рублей.



Собрали все саундтреки полнометражного продолжения панк-сказки.

Какая музыка звучит в фильме «Король и Шут. Навсегда»

«Ром»

«Медведь»

«Мой характер»

«Мертвый анархист»

«Проказник скоморох»

«Темный учитель»

«Некромант»

«Ведьма и осел»

«Воспоминания о былой любви»

«Северный флот»

«Внезапная голова»

«Фокусник»

«Хардкор по-русски»

«Рыбак»

«Проклятый старый дом»

«Лесник»

«Два друга и разбойники»

«Кукла колдуна»

«Отражение»

«Ели мясо мужики»

«Лесник»

Don't Crucify Me

«Защитники»

К некоторым из этих треков в фильме есть только отсылки (как в случае с песнями «Некромант», «Два друга и разбойники» или «Кукла колдуна»).

Кроме того, поклонникам группы стоит быть готовым услышать знакомые хиты в новом прочтении («Мертвый анархист» на немецком от зомби-версии Jane Air или кавер вокалистки The Hatters Анны Музыченко на песню «Ведьма и осел»).

Специально к выходу фильма «Король и Шут. Навсегда» Алексей Горшенев и Андрей Князев записали композицию «Лес». Ее можно услышать на финальных титрах.