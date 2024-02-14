Никита Кологривый снялся в комедии «Кореша»
Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») снялся в комедии «Кореша».
Проект представляет собой приквел сериала «Макс и Гусь», спин-оффа другого многосерийного проекта «Зема 3». Режиссером и одним из сценаристов «Корешей» выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).
По сюжету главный герой Макс угоняет у местного авторитета коллекционный «Кадиллак». Гусь стремится помочь другу, несмотря на все сложные обстоятельства, препятствующие этому.
В фильме «Кореша» также снялись Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров и Сергей Рост.
Премьера картины «Кореша» запланирована на весну этого года.
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