Никита Кологривый снялся в комедии «Кореша»

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Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») снялся в комедии «Кореша».

Проект представляет собой приквел сериала «Макс и Гусь», спин-оффа другого многосерийного проекта «Зема 3». Режиссером и одним из сценаристов «Корешей» выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).

По сюжету главный герой Макс угоняет у местного авторитета коллекционный «Кадиллак». Гусь стремится помочь другу, несмотря на все сложные обстоятельства, препятствующие этому.

В фильме «Кореша» также снялись Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров и Сергей Рост.

Премьера картины «Кореша» запланирована на весну этого года.