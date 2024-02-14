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Кореша 2024: актеры, сюжет, дата выхода
Фильмы и сериалы

14 февраля, 16:35

1 мин.

Никита Кологривый снялся в комедии «Кореша»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кореша».
Фото Кадр из фильма «Кореша»
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Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») снялся в комедии «Кореша».

Проект представляет собой приквел сериала «Макс и Гусь», спин-оффа другого многосерийного проекта «Зема 3». Режиссером и одним из сценаристов «Корешей» выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).

По сюжету главный герой Макс угоняет у местного авторитета коллекционный «Кадиллак». Гусь стремится помочь другу, несмотря на все сложные обстоятельства, препятствующие этому.

В фильме «Кореша» также снялись Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров и Сергей Рост.

Премьера картины «Кореша» запланирована на весну этого года.

Возвращение попугая Кеши, 2024. Никита Кологривый снимется в комедии «Возвращение попугая Кеши»

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