Координатор интимных сцен сериала «Половое воспитание» понимает скептическое отношение к своей профессии

Недавно завершился четвертый сезон сериала Netflix «Половое воспитание» (Sex Edication).

В интервью Radio Times координатор интимных сцен проекта Дэвид Теккерей рассказал, что понимает скептическое отношение некоторых людей к своей профессии, но также осознает важность своего дела: «Я все понимаю. Знаю, почему могут возникать сомнения. Они не уникальны. Я учился быть координатором интимных сцен до востребованности этой профессии, и у меня тоже возникали вопросы: «Координаторы интимных сцен нужны ради безопасности и заботы о здоровье?», «Помешает ли их присутствие на площадке актерам и режиссерам?», «Как это отразится на всем рабочем процессе»?».

Теккерей добавил, что работа координаторов интимных сцен сложнее, чем кажется на первый взгляд, и помогает построить коммуникацию на площадке.

Недавно к обсуждению вопроса важности координаторов интимных сцен подключился Майкл Кейн, сказав, что в его время такой профессии не было, и в игру актеров никто не вмешивался.