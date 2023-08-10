«Континенталь»: вышел первый трейлер приквела «Джона Уика»

9 августа в сети появился промо-ролик в поддержку мини-сериала об отеле «Континенталь». Одноименный проект будет состоять из трех полуторачасовых эпизодов, релиз которых начнется 22 сентября. В центре сюжета окажется молодой Уинстон Скотт, уже знакомый зрителям по серии фильмов «Джон Уик». Главным антагонистом приквела выступит король преступного мира Нью-Йорка в исполнении Мэла Гибсона.

Напомним, что убежище для наемников стало знаковой локацией во франшизе о Джоне Уике — бывшем киллере, вставшем на путь мести; эту роль сыграл Киану Ривз. «Континенталь» перенесет зрителей в 1975 год и расскажет о становлении легендарного отеля.