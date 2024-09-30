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Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского: что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Метод»
Фото Кадр из сериала «Метод»
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Константин Хабенский может сыграть Владимира Жириновского в восьмисерийном байопике Сергея Снежкина («Похороните меня за плинтусом», «Брежнев»).

«Обычно я пишу сценарий, уже имея в виду актера. Например, сейчас я параллельно пишу... уже написал, уже принят сценарий «Жириновского». На Хабенского, естественно. Там два возраста...» — рассказал режиссер.

Снежкин добавил, что Константин Хабенский способен дать проекту нужный актерский уровень.

«Нужен актерский уровень, актерское качество. Константин Юрьевич уже вошел в тот самый возраст, когда он может это делать. Скажем, несколько лет назад он мог делать Турбина, то бишь Булгакова. А сейчас он может делать Жириновского», — считает постановщик.

Ранее актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме Александра Баранова «Жириновский. Взлет».

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