Премьера 6 сезона сериала «Коннеры» пройдет 7 февраля

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7 февраля на платформе Hulu состоится премьера шестого сезона сериала «Коннеры». Проект рассказывает о персонажах, которые сталкиваются с ежедневными проблемами рабочего класса Америки.

В «Коннерах» снялись Джон Гудман, Лори Меткаф, Сара Гилберт, Алисия Горансон, Эмма Кинни, Эймс Макнамара, Джейден Рей, Джей Р. Фергюсон, Майкл Фишман и Кэти Сагал.

В шестой сезон проекта вошло 13 эпизодов. Премьера первой серии состоится 7 февраля, второй эпизод «Коннеров» выйдет 14 февраля, а третий — 21 февраля.