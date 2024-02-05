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Коннеры 6 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

5 февраля, 19:05

1 мин.

Премьера 6 сезона сериала «Коннеры» пройдет 7 февраля

На платформе Hulu выйдет продолжение сериала «Коннеры»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Коннеры».
Фото Кадр из сериала «Коннеры»
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7 февраля на платформе Hulu состоится премьера шестого сезона сериала «Коннеры». Проект рассказывает о персонажах, которые сталкиваются с ежедневными проблемами рабочего класса Америки.

В «Коннерах» снялись Джон Гудман, Лори Меткаф, Сара Гилберт, Алисия Горансон, Эмма Кинни, Эймс Макнамара, Джейден Рей, Джей Р. Фергюсон, Майкл Фишман и Кэти Сагал.

В шестой сезон проекта вошло 13 эпизодов. Премьера первой серии состоится 7 февраля, второй эпизод «Коннеров» выйдет 14 февраля, а третий — 21 февраля.

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