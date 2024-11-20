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Кончится лето фильм 2025: дата выхода, где смотреть — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат 27 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кончится лето», реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев / МТС Медиа, Место силы, ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM
Фото Кадр из фильма «Кончится лето», реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев / МТС Медиа, Место силы, ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM
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27 февраля в российский прокат выйдет драма «Кончится лето». Режиссерами проекта выступили Максим Арбугаев, в прошлом году номинированный на премию «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм, и Владимир Мункуев, известный по работе над короткометражкой «Счастье» и драмой «Нуучча». Мункуев также написал сценарий фильма «Кончится лето».

Сюжет картины сосредоточен на Кеше, который вернулся в поселок к своей семье после долгого отсутствия. Главный герой пытается наладить свою жизнь, устраивается на работу в золотодобывающую артель, но сталкивается с несправедливостью, которая перечеркивает его будущее.

После того, как Кеше стало нечего терять, он принял решение отомстить: похитить золото и сбежать.

Кто снялся в фильме «Кончится лето»

В картине снялись Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев и Павел Колесов.

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