Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Комната по соседству фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Комната по соседству»
Фото Кадр из фильма «Комната по соседству»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Sony Pictures Classics опубликовал трейлер фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству». По сюжету Ингрид и Марта были близкими подругами, когда работали в одном журнале. Позже пути героинь разошлись, и теперь им предстоит встретиться после долгой разлуки.

В картине снялись Тильда Суинтон, Джулианна Мур, Джон Туртурро, Алекс Хег Андерсен, Алессандро Нивола, Хуан Диего Ботто, Виктория Луэнго, Мелина Мэтьюз и Рауль Аревало.

Премьера «Комнаты по соседству» пройдет 20 декабря.

Субстанция, 2024. Вышел новый трейлер фильма «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли

Фильмы
0
Новости холдинга
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Последние новости
16:00
Когда выйдет 2 часть 4 сезона «Эмили в Париже»
20 авг 23:00
Сериал «Аколит» отменен после первого сезона
20 авг 22:45
Вышел тизер-трейлер сериала «Преступление и наказание»
20 авг 16:20
Завершились съемки 2 сезона сериала «Одни из нас»
20 авг 13:45
Фолк-хоррор «Бесплодная земля» с Мэттом Смитом и Морвет Кларк выйдет 6 сентября