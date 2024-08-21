Вышел трейлер фильма «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур
Sony Pictures Classics опубликовал трейлер фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству». По сюжету Ингрид и Марта были близкими подругами, когда работали в одном журнале. Позже пути героинь разошлись, и теперь им предстоит встретиться после долгой разлуки.
В картине снялись Тильда Суинтон, Джулианна Мур, Джон Туртурро, Алекс Хег Андерсен, Алессандро Нивола, Хуан Диего Ботто, Виктория Луэнго, Мелина Мэтьюз и Рауль Аревало.
Премьера «Комнаты по соседству» пройдет 20 декабря.
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