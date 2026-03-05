Драма «Коммерсант» с Александром Петровым выйдет 23 апреля

23 апреля в российский прокат выйдет картина «Коммерсант». Режиссерами фильма выступили Федор Кравчук и Никита Кравчук («Френдзона»).

По сюжету амбициозный банкир теряет все из-за масштабной аферы и оказывается в «Матросской тишине». В переполненной камере легендарной тюрьмы ему придется полностью переродиться, чтобы выжить и вернуть свою семью.

«Для меня это история о человеке, который привык измерять себя успехом — деньгами, статусом, ощущением контроля. Но в какой-то момент все это исчезает и остается только пустота и очень честный вопрос: кто ты без всего этого? И тогда становится понятно, что единственная реальная опора — это любовь. Все остальное может рухнуть. А она дает шанс начать заново», — считает Александр Петров.

Кто снялся в фильме «Коммерсант»

В фильме снялись Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Хаски, Иван Фоминов, Никита Павленко, Рамиль Сабитов, Александр Кудин и Карэн Бадалов.