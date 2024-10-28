Музыка из сериала «Комбинация»: список саундтреков
На платформе Wink завершился сериал «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы. В день выхода финального эпизода Наталия Орейро перепела песню Russian Girls на английском, испанском и русском языках.
За восемь серий в музыкальном байопике успели прозвучать как многие хиты группы «Комбинация», так и композиции других коллективов и исполнителей.
Музыка из сериала «Комбинация»
- Комбинация — Russian Girls;
- Комбинация — С высокого холма...;
- Комбинация — Белый вечер;
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Комбинация — Хэй, мама;
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Комбинация — Анжелика;
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Комбинация — Ход конем;
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Комбинация — American Boy;
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Комбинация — Московская прописка;
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Комбинация — Не забывай;
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Комбинация — Вдвоем с тобой;
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Комбинация — Бухгалтер;
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Комбинация — Два кусочека колбаски;
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Комбинация — Ой, Серега;
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Комбинация — Не грусти;
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Комбинация — Где-то в Тьму-Таракани;
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Комбинация — Вишневая девятка;
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Комбинация — Призрак замка Усть-Курдюм;
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Комбинация — В королевстве трефовом;
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Комбинация — Хватит, довольно!;
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Комбинация — Черная нитка;
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Комбинация — Мама Russia;
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Комбинация — Модница;
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Комбинация — Красное платье;
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Комбинация — Уеду в Африку;
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Комбинация — Русский хип-хоп;
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Комбинация — Знаю, что не любишь;
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Комбинация — Ты мой последний луч;
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Комбинация — Пойдем со мной;
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Мираж — Музыка нас связала;
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Мираж — Электричество;
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На-На — Соловей разбойник;
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Гражданская оборона — Зоопарк;
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Несмеяна — Тунайт;
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Сергей Минаев — 22 притопа;
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Игорь Корнелюк — Билет на балет;
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Альянс — На заре;
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Аркадий Северный — Заплутали мишки;
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Жанна Агузарова — Звезда;
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Форум — Островок;
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Александр Айвазов — Невеста;
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Самоцветы — У нас, молодых;
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Алена Апина — Ксюша.