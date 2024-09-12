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Комбинация сериал: что было во 2 серии — что произошло
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Сегодня, 18:00

2 мин.

Что показали во 2 эпизоде сериала «Комбинация»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Сегодня, 12 сентября, на Wink состоялась премьера второго эпизода сериала «Комбинация» о создании первой женской группы в СССР. Режиссером проекта выступил Никита Власов, известный по работе над такими проектами, как «Лада Голд» и «Мажор в Сочи».

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Осторожно: спойлеры!

Что показали во 2 эпизоде сериала «Комбинация»

  • Татьяна Иванова пытается найти общий язык с Аленой Апиной, но та считает, что между ними не может быть ничего общего;
  • Правда, потом Алена решает все же дать Татьяне шанс и предлагает ей почитать «Мастера и Маргариту»;

  • Александр Шишинин вступает в противостояние с местными гопниками;

  • Семья Татьяны Ивановой не относится всерьез к ее стремлению петь в группе;

  • Для записи первых треков Александр хочет обратиться к прошлой группе Виталия, но композитор против, потому что у него сложились напряженные отношения с коллективом;

  • Встреча все же состоялась, но конструктивного обсуждения не вышло. Александр и Виталий решают переключиться на запись концертного выступления;

  • Татьяна приходит в гости к Алене и узнает, то девушка была замужем, а теперь готовится поступать в московскую консерваторию. Татьяна же мечтает уехать в США;

  • Первое выступление группы с рабочим названием «Анжелика» проходит не совсем так, как было запланировано, но Александру и Виталию удается сделать концертную запись;

  • После выступления Алена критикует название группы, ее участников и аранжировки;

  • Александр показывает запись Гарри. Продюсер не впечатлен и считает, что многое требует доработки;

  • Шишинин сомнительными методами добивается того, чтобы трек «Комбинации» прозвучал по радио и параллельно объявляет о наборе новых участниц в группу.

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