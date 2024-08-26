Wink показал трейлер сериала «Комбинация»

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Wink опубликовал новый трейлер сериала «Комбинация», который расскажет о взлетах и падениях культовой поп-группы 90-х.

В проекте снялись Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Трейлер сериала «Комбинация»

Дата выхода сериала «Комбинация»

Премьера сериала «Комбинация» пройдет 6 сентября на платформе Wink.