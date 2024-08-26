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Комбинация сериал 2024: новый трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 18:00

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Wink показал трейлер сериала «Комбинация»

Премьера сериала «Комбинация» пройдет 6 сентября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Wink опубликовал новый трейлер сериала «Комбинация», который расскажет о взлетах и падениях культовой поп-группы 90-х.

В проекте снялись Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Трейлер сериала «Комбинация»

Дата выхода сериала «Комбинация»

Премьера сериала «Комбинация» пройдет 6 сентября на платформе Wink.

&laquo;Комбинация&raquo; 2024, сериал: что известно&nbsp;&mdash; когда выйдет, актеры, трейлер. «Комбинация»: что известно о байопике про культовую поп-группу 90-х

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