Wink показал трейлер сериала «Комбинация»
Премьера сериала «Комбинация» пройдет 6 сентября
Wink опубликовал новый трейлер сериала «Комбинация», который расскажет о взлетах и падениях культовой поп-группы 90-х.
В проекте снялись Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.
Трейлер сериала «Комбинация»
Дата выхода сериала «Комбинация»
Премьера сериала «Комбинация» пройдет 6 сентября на платформе Wink.
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