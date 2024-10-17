Когда выйдет 8 эпизод сериала «Комбинация»

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Сегодня, 17 октября, состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы.

В новой серии проекта Алена Апина покидает «Комбинацию», чтобы создать семью, а Александр Шишинин переживает глубокий личностный кризис.

Когда выйдет 8-я серия «Комбинации»

Премьера восьмого, финального, эпизода сериала «Комбинация» пройдет 24 октября на Wink.