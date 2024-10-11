Когда выйдет 7 эпизод сериала «Комбинация»
На платформе Wink вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы.
В новой серии проекта создатель коллектива переживает о несовпадении его видения будущего «Комбинации» с реальными возможностями группы.
Когда выйдет 7-я серия «Комбинации»
Премьера седьмого эпизода сериала «Комбинация» пройдет 17 октября на Wink.
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