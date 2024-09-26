Когда выйдет 5 эпизод сериала «Комбинация»

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На платформе Wink прошла премьера первых четырех эпизодов сериала «Комбинация» о творческом пути одноименной поп-группы.

В последней, на данный момент, вышедшей серии Александр Шишинин продолжил пробивать коллективу путь к всесоюзной славе.

Когда выйдет 5 эпизод сериала «Комбинация»

Премьера пятого эпизода сериала «Комбинация» пройдет 3 октября на Wink.