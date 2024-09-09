Когда выйдет 2 эпизод сериала «Комбинация»
12 сентября на Wink пройдет премьера второго эпизода сериала «Комбинация». Сериал Никиты Власова рассказывает о том, как рождение дочери вдохновило сотрудника ОБХСС создать первую женскую группу в СССР.
В первом эпизоде Александр Шишинин знакомится с продюсером Гарри (персонаж, прототипом которого выступил Бари Алибасов) и пытается влиться в концертный бизнес.
Всего выйдет восемь эпизодов «Комбинации». Все они будут доступны к просмотру на платформе Wink.
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