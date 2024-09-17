Где смотреть сериал «Комбинация»

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6 сентября состоялась громкая премьера музыкального байопика «Комбинация». Режиссером проекта выступил Никита Власов («Лада Голд»). Сериал рассказывает о творческом пути одноименной женской поп-группы.

Где смотреть все серии «Комбинации»

Все эпизоды сериала «Комбинация» выходят на платформе Wink. Сейчас к просмотру доступны две серии. Премьера третьего эпизода «Комбинации» пройдет 19 сентября.