Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов
6 сентября на платформе Wink пройдет премьера сериала «Комбинация»
6 сентября на платформе Wink пройдет премьера сериала «Комбинация». Проект расскажет, как рождение дочери вдохновило бывшего сотрудника саратовского ОБХСС стать продюсером и собрать первую женскую группу в СССР.
В сериале снялись Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.
Расписание выхода эпизодов сериала «Комбинация»
|1 серия
|6 сентября
|2 серия
|12 сентября
|3 серия
|19 сентября
|4 серия
|26 сентября
|5 серия
|3 октября
|6 серия
|10 октября
|7 серия
|17 октября
|8 серия
|24 октября
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