Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов

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6 сентября на платформе Wink пройдет премьера сериала «Комбинация». Проект расскажет, как рождение дочери вдохновило бывшего сотрудника саратовского ОБХСС стать продюсером и собрать первую женскую группу в СССР.

В сериале снялись Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Расписание выхода эпизодов сериала «Комбинация»