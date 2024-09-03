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Комбинация сериал 2024: дата выхода — расписание серий и трейлер
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов

6 сентября на платформе Wink пройдет премьера сериала «Комбинация»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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6 сентября на платформе Wink пройдет премьера сериала «Комбинация». Проект расскажет, как рождение дочери вдохновило бывшего сотрудника саратовского ОБХСС стать продюсером и собрать первую женскую группу в СССР.

В сериале снялись Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман и Татьяна Струженкова.

Расписание выхода эпизодов сериала «Комбинация»

1 серия 6 сентября
2 серия 12 сентября
3 серия 19 сентября
4 серия 26 сентября
5 серия 3 октября
6 серия 10 октября
7 серия 17 октября
8 серия 24 октября
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