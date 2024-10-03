Что показали в 5 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 3 октября, на Wink прошла премьера пятого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

Осторожно: спойлеры!

Виталий Окороков встал на путь преподавания. К нему приходит Александр Шишинин и сообщает, что его «академический отпуск» закончен;

«Комбинация» дает концерт в Саратове. Шишинин представляет публике свою жену, но ей комфортнее за кулисами;

Виталий признается Александру, что боится лететь в Москву. Шишинин отвечает, что тоже чувствует страх, но он не мешает ему идти вперед;

Глава местных гопников Шуба хочет, чтобы Шишинин убедил Татьяну Иванову выйти за него. Александр отвечает, что тот ее не достоин, и просит дать Татьяне шанс чего-то добиться в этой жизни;

Шишинин сообщает «Комбинации» о московских планах и «увольняет» Юлию Козюлькову, когда та выбирает вместо группы своего парня;

Шуба не сдается и пытается через завоевание доверяя родителей Татьяны повлиять на ее выбор, но доводы Александра Шишинина в пользу Москвы для них становятся убедительнее;

В Москве у группы дела поначалу идут не очень хорошо. Никто не воспринимает Александра Шишинина всерьез. У коллектива заканчиваются деньги, а они еще не выполнили свой план — запись трека в Gala Records, лучшей студии страны. Чтобы все получилось, Шишинин принимает решение продать машину;

«Комбинация» записывает новый трек, после которого для группы открывается новая возможность: выступить с благотворительным концертом в Чернобыле;