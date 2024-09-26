Что показали в 4 эпизоде сериала «Комбинация»
На Wink вышла 4 серия сериала «Комбинация»
Сегодня, 26 сентября, на Wink прошла премьера четвертого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Что показали в 4-й серии «Комбинации»
Осторожно: спойлеры!
- Александр Шишинин показывает продюсеру Гарри Каримовичу (прототип — Бари Каримович Алибасов, — Прим. Ред.) запись выступления «Комбинации» и предлагает, чтобы группа выступила на разогреве у «Интегралов». В ответ Гарри выдвигает идею «пройти проверку народом» — масштабного тура;
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Александр начинает решать транспортные вопросы, и «Комбинация» начинает первый концертный тур;
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Шишинин продолжает совершенствовать репертуар группы;
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Виталий сталкивается с дилеммой, развивать «Комбинацию» или найти более стабильную работу;
- Александр Шишинин сочиняет трек Russian Girls, находит новую гитаристку и снимает клип «Комбинации» на песню «Белый вечер»;
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«Комбинация» продолжает свой путь к всесоюзной славе, а Александр, наконец, смог доказать своей семье перспективность своего выбора;
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Алена Апина и Татьяна Иванова после тура понимают, что в Саратове их ничего не держит;
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Гарри Каримович уже сам просит Шишинина о выступлении «Комбинации» и «Интегралов», но Александр отказывается.
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