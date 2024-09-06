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Комбинация сериал 1 серия: что было в первой серии — обзор
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Сегодня, 15:25

1 мин.

Что показали в первом эпизоде сериала «Комбинация»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Сегодня, 6 сентября на платформе Wink стартовал сериал «Комбинация». Проект Никиты Власова («Лада Голд») рассказывает о становлении первой женской группы в СССР.

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Что показали в 1 серии «Комбинации»

  • Саратов 1988 год. Сотрудник ОБХСС Александр Шишинин (Никита Кологривый) очень рад рождению дочери Вики и обещает, что превратит ее жизнь в сказку;
  • Отправившись на очередное задание, Александр знакомится с Бари Алибасовым (Аскар Ильясов), признается ему, что давний фанат, и заодно понимает, что в концертном бизнесе можно заработать больше денег;
  • Вдохновленный встречей с Бари Алибасовым, Александр Шишинин решает не отпускать мечту о создании группы, а до тех пор с подачи Барри начинает заниматься спекуляцией билетами на концерт группы «Мираж»;
  • Барри Алибасов цинично отнесся к стремлениям Шишинина, поэтому Александр делится своими идеями с композитором Виталием (Владимир Канухин);
  • Виталий в ответ признается, что хочет огромной популярности, и чтобы «она увидела, кого оставила»;
  • Александр приходит домой и объявляет жене, что уходит из ОБХСС, и она выставляет его с вещами за дверь;
  • В итоге жена прощает Александра, а они с Виталием отправляются на поиски участниц будущей группы.
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