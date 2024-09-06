Что показали в первом эпизоде сериала «Комбинация»
Сегодня, 6 сентября на платформе Wink стартовал сериал «Комбинация». Проект Никиты Власова («Лада Голд») рассказывает о становлении первой женской группы в СССР.
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Что показали в 1 серии «Комбинации»
- Саратов 1988 год. Сотрудник ОБХСС Александр Шишинин (Никита Кологривый) очень рад рождению дочери Вики и обещает, что превратит ее жизнь в сказку;
- Отправившись на очередное задание, Александр знакомится с Бари Алибасовым (Аскар Ильясов), признается ему, что давний фанат, и заодно понимает, что в концертном бизнесе можно заработать больше денег;
- Вдохновленный встречей с Бари Алибасовым, Александр Шишинин решает не отпускать мечту о создании группы, а до тех пор с подачи Барри начинает заниматься спекуляцией билетами на концерт группы «Мираж»;
- Барри Алибасов цинично отнесся к стремлениям Шишинина, поэтому Александр делится своими идеями с композитором Виталием (Владимир Канухин);
- Виталий в ответ признается, что хочет огромной популярности, и чтобы «она увидела, кого оставила»;
- Александр приходит домой и объявляет жене, что уходит из ОБХСС, и она выставляет его с вещами за дверь;
- В итоге жена прощает Александра, а они с Виталием отправляются на поиски участниц будущей группы.
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