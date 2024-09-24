Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Комбинация»
На платформе Wink прошла премьера первых трех эпизодов музыкального байопика Никиты Власова «Комбинация» о творческом пути одноименной женской поп-группы.
В третьей серии проекта создатели коллектива продолжают искать новых участниц, возможности распространения кассет и проведения концерта.
Дата выхода 4-го эпизода сериала «Комбинация»
Четвертый эпизод сериала «Комбинация» выйдет 26 сентября на платформе Wink.
Последние новости
23 сен 22:00
23 сен 21:15
23 сен 19:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже