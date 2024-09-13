Когда выйдет 3 эпизод сериала «Комбинация»

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На платформе Wink прошла премьера двух эпизодов музыкального байопика «Комбинация» о зарождении одноименной женской поп-группы.

Во второй серии проекта Татьяна Иванова пытается найти общий язык с Аленой Апиной, а Александр Шишинин добивается того, чтобы трек «Комбинации» прозвучал по радио.

Дата выхода 3 серии «Комбинации»

Премьера третьего эпизода сериала «Комбинация» пройдет 19 сентября на платформе Wink.