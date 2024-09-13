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Комбинация 3 серия: дата выхода 3 серии — где смотреть
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Сегодня, 17:10

1 мин.

Когда выйдет 3 эпизод сериала «Комбинация»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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На платформе Wink прошла премьера двух эпизодов музыкального байопика «Комбинация» о зарождении одноименной женской поп-группы.

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Во второй серии проекта Татьяна Иванова пытается найти общий язык с Аленой Апиной, а Александр Шишинин добивается того, чтобы трек «Комбинации» прозвучал по радио.

Дата выхода 3 серии «Комбинации»

Премьера третьего эпизода сериала «Комбинация» пройдет 19 сентября на платформе Wink.

Комбинация Wink: расписание серий. Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов

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