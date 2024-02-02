Драма «Командир» выйдет в российский прокат 22 февраля

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22 февраля пройдет премьера российской картины «Командир», основанной на реальных событиях, произошедших 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Фильм расскажет историю сложнейшей операции по освобождению заложников и аресту террористов.

Режиссерами проекта выступили Александр Гурьянов и Тимур Хван.

В фильме снялись Кирилл Зайцев, Александр Жуков, Никита Буреев, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Нелли Пшенная, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Вадим Андреев и Борис Каморзин.

Драму «Командир» начнут показывать в российских кинотеатрах с 22 февраля.