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Когда выйдет 8 серия Слово пацана Кровь на асфальте и где ее смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:40

0 мин.

Когда выйдет восьмая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» и где ее смотреть

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Марат.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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21 декабря на платформах Wink и START пройдет премьера восьмого и финального эпизода проекта Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В новой серии Марат столкнется с переоценкой ценностей, а Адидас будет продолжать пытаться сбежать от своего прошлого.

Ранее мы писали, что в магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана».

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Обзор седьмой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»: смерть за твоей спиной

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