Когда выйдет восьмая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» и где ее смотреть

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21 декабря на платформах Wink и START пройдет премьера восьмого и финального эпизода проекта Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В новой серии Марат столкнется с переоценкой ценностей, а Адидас будет продолжать пытаться сбежать от своего прошлого.

Ранее мы писали, что в магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана».