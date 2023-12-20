Когда выйдет 6 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом
Платформа Apple TV+ представила пять серий третьего сезона сериала «Медленные лошади», главную роль в котором исполнил невероятный Гэри Олдмен.
Проект основан на одноименном романе Мика Геррона и рассказывает об административном чистилище для отказников под названием «Слау Хаус».
Джексон Лэм (Олдмен) возглавляет его, в своей несколько эксцентричной манере пытаясь вывести слабых агентов МИ5 на новый уровень.
Шестая и финальная серия третьего сезона «Медленных лошадей» выйдет 27 декабря.
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