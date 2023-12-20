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Когда выйдет 6 серия 3 сезона Медленных лошадей с Гэри Олдменом
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Когда выйдет 6 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Гэри Олдмен.
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
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Платформа Apple TV+ представила пять серий третьего сезона сериала «Медленные лошади», главную роль в котором исполнил невероятный Гэри Олдмен.

Проект основан на одноименном романе Мика Геррона и рассказывает об административном чистилище для отказников под названием «Слау Хаус».

Медленные лошади, Гэри Олдмен. «Тише едешь — дальше будешь»: как начался третий сезон «Медленных лошадей» с несравненным Гэри Олдменом

Джексон Лэм (Олдмен) возглавляет его, в своей несколько эксцентричной манере пытаясь вывести слабых агентов МИ5 на новый уровень.

Шестая и финальная серия третьего сезона «Медленных лошадей» выйдет 27 декабря.

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