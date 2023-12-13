Когда выйдет 5 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом

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На Apple TV+ вышло четыре из шести эпизодов третьего сезона проекта «Медленные лошади». Сюжет сериала сосредоточен на жизни опытного офицера разведки Джексона Лэма (Гэри Олдмен), возглавляющего «Слау Хаус» — место, где работают самые неодаренные агенты МИ5.

Пятая серия «Медленных лошадей» выйдет 20 декабря.