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Когда выйдет 4 серия 3 сезона Медленных лошадей с Гэри Олдменом
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Когда выйдет 4 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
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На платформе Apple TV+ вышла первая половина третьего сезона сериала «Медленные лошади». По сюжету проекта опытный офицер разведки Джексон Лэм (Гэри Олдмен) возглавляет административное чистилище для отказников «Слау Хаус», где работают самые слабые агенты МИ5.

В третьем сезоне персонажи пытаются распутать заговор, который угрожает существованию британской контрразведки.

Трейлер третьего сезона сериала «Медленные лошади»

Четвертая серия третьего сезона «Медленных лошадей» выйдет 13 декабря.

гэри олдман, медленные лошади. Расписание выхода третьего сезона сериала «Медленные лошади» с Гэри Олдменом

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