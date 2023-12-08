Когда выйдет 4 серия третьего сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдменом

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На платформе Apple TV+ вышла первая половина третьего сезона сериала «Медленные лошади». По сюжету проекта опытный офицер разведки Джексон Лэм (Гэри Олдмен) возглавляет административное чистилище для отказников «Слау Хаус», где работают самые слабые агенты МИ5.

В третьем сезоне персонажи пытаются распутать заговор, который угрожает существованию британской контрразведки.

Трейлер третьего сезона сериала «Медленные лошади»

Четвертая серия третьего сезона «Медленных лошадей» выйдет 13 декабря.