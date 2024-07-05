Первая часть 6 сезона сериала «Кобра Кай» выйдет 18 июля

18 июля на Netflix выйдет первая часть шестого сезона сериала «Кобра Кай». Проект, основанный на фильме «Парень-каратист» 1984 года, рассказывает о школе карате с бескомпромиссной философией.

Например, в трейлере продолжения проекта говорится о том, что в независимости от обстоятельств никогда нельзя терять равновесие, а настоящий победитель раскрывается через боль.

В сериале «Кобра Кай» снялись Ральф Мачио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья, Джейкоб Бертран, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен и Кортни Хенгеллер.