Кто снялся в сериале «Клюквенный щербет»: актеры и роли

Сегодня, 13 сентября, пройдет премьера третьего сезона сериала «Клюквенный щербет». Проект рассказывает о персонажах по имени Доа и Фатих, которые борются за сохранение своих отношений.

Актеры и персонажи сериала «Клюквенный щербет»