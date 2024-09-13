Кто снялся в сериале «Клюквенный щербет»: актеры и роли
Сегодня, 13 сентября, пройдет премьера третьего сезона сериала «Клюквенный щербет». Проект рассказывает о персонажах по имени Доа и Фатих, которые борются за сохранение своих отношений.
Актеры и персонажи сериала «Клюквенный щербет»
- Барыш Кылыч — Омер Юнал;
- Эврим Аласья — Кывыльджим Арслан;
- Сыла Тюркоглу — Дога Коркмаз;
- Догукан Гюнгер — Фатих Юнал;
- Сеттар Танрыоген — Абдуллах Юнал;
- Сибель Ташчиоглу — Пембе Юнал;
- Мюжде Узман — Алев Арслан;
- Джерен Каракоч — Нурсема Юнал;
- Алие Узунатаган — Сонмез.
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