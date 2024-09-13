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Клюквенный щербет сериал: актеры и роли — кто снялся в сериале
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Кто снялся в сериале «Клюквенный щербет»: актеры и роли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Фото Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
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Сегодня, 13 сентября, пройдет премьера третьего сезона сериала «Клюквенный щербет». Проект рассказывает о персонажах по имени Доа и Фатих, которые борются за сохранение своих отношений.

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Актеры и персонажи сериала «Клюквенный щербет»

  • Барыш Кылыч — Омер Юнал;
  • Эврим Аласья — Кывыльджим Арслан;
  • Сыла Тюркоглу — Дога Коркмаз;
  • Догукан Гюнгер — Фатих Юнал;
  • Сеттар Танрыоген — Абдуллах Юнал;
  • Сибель Ташчиоглу — Пембе Юнал;
  • Мюжде Узман — Алев Арслан;
  • Джерен Каракоч — Нурсема Юнал;
  • Алие Узунатаган — Сонмез.
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