3 сезон сериала «Клюквенный щербет» выйдет 13 сентября

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13 сентября на Show TV пройдет премьера третьего сезона сериала «Клюквенный щербет». Сериал рассказывает о влюбленных, которые борются за сохранение отношений, несмотря на неодобрение родственников.

В проекте снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.