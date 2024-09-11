3 сезон сериала «Клюквенный щербет» выйдет 13 сентября
13 сентября на Show TV пройдет премьера третьего сезона сериала «Клюквенный щербет». Сериал рассказывает о влюбленных, которые борются за сохранение отношений, несмотря на неодобрение родственников.
В проекте снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.
Трейлер 3 сезона сериала «Клюквенный щербет»
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