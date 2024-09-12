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Клюквенный щербет 3 сезон: где смотреть все серии онлайн в РФ
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Где смотреть 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Фото Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
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Завтра, 13 сентября пройдет премьера третьего сезона популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет». По сюжету влюбленные стремятся сохранить отношения, несмотря на неодобрение родственников.

В третьем сезоне «Клюквенного щербета» снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.

Где смотреть 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Третий сезон сериала «Клюквенный щербет» будет доступен к просмотру на Иви, START и других российских платформах.

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