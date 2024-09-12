Где смотреть 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Читайте нас в

Завтра, 13 сентября пройдет премьера третьего сезона популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет». По сюжету влюбленные стремятся сохранить отношения, несмотря на неодобрение родственников.

В третьем сезоне «Клюквенного щербета» снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.

Где смотреть 3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Третий сезон сериала «Клюквенный щербет» будет доступен к просмотру на Иви, START и других российских платформах.