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Клюквенный щербет 3 сезон: дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 14:45

1 мин.

3 сезон сериала «Клюквенный щербет»: расписание релиза эпизодов

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Фото Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
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13 сентября стартовал третий сезон турецкого сериала «Клюквенный щербет», по сюжету которого влюбленные не могут быть вместе из-за конфликтующих родственников.

В мелодраме снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.

Новые эпизоды сериала «Клюквенный щербет» выходят на стримингах Иви, START и других сторонних сайтах.

Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Клюквенный щербет»

1 серия 13 сентября
2 серия 20 сентября
3 серия 27 сентября
4 серия 4 октября
5 серия 11 октября

Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.

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