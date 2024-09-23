3 сезон сериала «Клюквенный щербет»: расписание релиза эпизодов

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13 сентября стартовал третий сезон турецкого сериала «Клюквенный щербет», по сюжету которого влюбленные не могут быть вместе из-за конфликтующих родственников.

В мелодраме снялись Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и Догукан Гюнгер.

Новые эпизоды сериала «Клюквенный щербет» выходят на стримингах Иви, START и других сторонних сайтах.

Расписание выхода серий 3 сезона сериала «Клюквенный щербет»

1 серия 13 сентября 2 серия 20 сентября 3 серия 27 сентября 4 серия 4 октября 5 серия 11 октября

Дата выхода следующих серий будет анонсирована позже.