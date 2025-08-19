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Клуб убийств по четвергам фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

19 августа 2025, 21:45

1 мин.

Криминальная комедия «Клуб убийств по четвергам» выйдет 28 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Клуб убийств по четвергам», реж. Крис Коламбус, Netflix, Amblin Entertainment, Maiden Voyage Pictures
Фото Кадр из фильма «Клуб убийств по четвергам», реж. Крис Коламбус, Netflix, Amblin Entertainment, Maiden Voyage Pictures

28 августа на платформе Netflix пройдет премьера криминальной комедии Криса Коламбуса («Гарри Поттер и философский камень», «Богема») «Клуб убийств по четвергам».

Картина, основанная на одноименном романе Ричарда Османа, рассказывает о группе пенсионеров, раз в неделю ради развлечения расследующих старые убийства. Но однажды им предстоит попробовать свои силы в реальном деле.

Кто снялся в фильме «Клуб убийств по четвергам»

В картине снялись Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри, Наоми Аки, Дэниэл Мейс, Генри Ллойд-Хьюз, Том Эллис, Джонатан Прайс и Дэвид Теннант.

Трейлер фильма «Клуб убийств по четвергам»

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