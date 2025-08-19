Криминальная комедия «Клуб убийств по четвергам» выйдет 28 августа

28 августа на платформе Netflix пройдет премьера криминальной комедии Криса Коламбуса («Гарри Поттер и философский камень», «Богема») «Клуб убийств по четвергам».

Картина, основанная на одноименном романе Ричарда Османа, рассказывает о группе пенсионеров, раз в неделю ради развлечения расследующих старые убийства. Но однажды им предстоит попробовать свои силы в реальном деле.

Кто снялся в фильме «Клуб убийств по четвергам»

В картине снялись Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри, Наоми Аки, Дэниэл Мейс, Генри Ллойд-Хьюз, Том Эллис, Джонатан Прайс и Дэвид Теннант.