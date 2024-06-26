5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов

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Подходит к концу пятый сезон аниме «Клинок, рассекающий демонов» («Истребитель демонов»). Проект рассказывает о подростке Тандзиро Камадо, который, пережив страшную трагедию, становится истребителем демонов.

Первый сезон «Клинка, рассекающего демонов» вышел в 2019 году, а через год в японский прокат вышел полнометражный аниме-фильм «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный».

Кроме того, по мотивам проекта существует два фильма-компиляции: «Истребитель демонов: Деревня кузнецов» и «Истребитель демонов: На тренировку столпов».

Расписание релиза эпизодов 5 сезона «Клинка, рассекающего демонов»