5 сезон «Клинок, рассекающий демонов»: расписание релиза эпизодов
Подходит к концу пятый сезон аниме «Клинок, рассекающий демонов» («Истребитель демонов»). Проект рассказывает о подростке Тандзиро Камадо, который, пережив страшную трагедию, становится истребителем демонов.
Первый сезон «Клинка, рассекающего демонов» вышел в 2019 году, а через год в японский прокат вышел полнометражный аниме-фильм «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный».
Кроме того, по мотивам проекта существует два фильма-компиляции: «Истребитель демонов: Деревня кузнецов» и «Истребитель демонов: На тренировку столпов».
Расписание релиза эпизодов 5 сезона «Клинка, рассекающего демонов»
|1 серия
|12 мая
|2 серия
|19 мая
|3 серия
|26 мая
|4 серия
|2 июня
|5 серия
|9 июня
|6 серия
|16 июня
|7 серия
|23 июня
|8 серия
|30 июня
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