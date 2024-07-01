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Клинок рассекающий демонов (Истребитель демонов): будет ли новый сезон — что известно о продолжении
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:10

0 мин.

Аниме «Клинок, рассекающий демонов» получит продолжение

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»
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Аниме «Клинок, рассекающий демонов» получит продолжение под названием «Крепость бесконечности». Оно выйдет в формате трилогии.

«Клинок, рассекающий демонов» — аниме-сериал студии Ufotable, основанный на одноименной манге Коехару Готогэ. Сюжет проекта сосредоточен на истребителе демонов Тандзиро Камадо, который встал на путь возмездия после того, как один из них убил всю его семью.

Дата выхода «Крепости бесконечности» пока неизвестна.

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