Аниме «Клинок, рассекающий демонов» получит продолжение

Аниме «Клинок, рассекающий демонов» получит продолжение под названием «Крепость бесконечности». Оно выйдет в формате трилогии.

«Клинок, рассекающий демонов» — аниме-сериал студии Ufotable, основанный на одноименной манге Коехару Готогэ. Сюжет проекта сосредоточен на истребителе демонов Тандзиро Камадо, который встал на путь возмездия после того, как один из них убил всю его семью.

Дата выхода «Крепости бесконечности» пока неизвестна.